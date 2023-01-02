AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının açıklamalarına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde duyuru yaptı. Çelik konuşmasında; "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." ifadelerini kullandı.

TARİH ERTELENDİ

Belli olan sınav tarihlerinin seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelendiğini belirten Ömer Çelik, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."