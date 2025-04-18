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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2025 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

        YKS 2025 tarihi: YKS ne zaman yapılacak?

        Üniversiteye girişte en kritik adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, milyonlarca adayın katılacağı TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım resmen başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav hazırlıkları hız kazandı. İşte YKS 2025 tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:48
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        1

        ÖSYM 2025 YKS tarihlerini duyurdu. Üniversite hayali kuran adaylar için sınav maratonu netleşti. Başvuruların sona ermesiyle birlikte öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ne zaman gireceklerini öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınav tarihlerini ve hazırlık sürecini yeniden planlamaya başladı. İşte 2025 YKS takvimi…

        2

        YKS 2025 NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

        Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

        3

        2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin Mayıs ayında erişime açılması bekleniyor.

        4

        YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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