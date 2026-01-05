Habertürk
        YKS 2026 tarihi ile YKS ne zaman? 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak? AYT, YDT, TYT ne zaman, başvurular nasıl, nereden yapılır?

        YKS başvuruları için geri sayım! İşte 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri

        Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ilişkin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini duyurdu. Açıklanan resmi takvimle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler netleşirken, başvuru sürecine dair detaylar da belli oldu. Adaylar, sınav maratonunun hangi günlerde gerçekleşeceğini ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 05.01.2026 - 18:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:48
        1

        2026 yılında üniversite sınavına girecek adayları yakından ilgilendiren YKS takvimi açıklandı. Üç oturumdan oluşan sınav sürecine ilişkin başvuru ve sınav tarihleri resmiyet kazanırken, öğrenciler için kritik bir planlama dönemi de başlamış oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarının uygulanacağı günlerin belli olmasıyla birlikte, “YKS ne zaman yapılacak?” ve “Başvurular hangi tarihte alınacak?” soruları da yanıt buldu. Detaylar haberimizde...

        2

        YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        3

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

        2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

        3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

