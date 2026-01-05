2026 yılında üniversite sınavına girecek adayları yakından ilgilendiren YKS takvimi açıklandı. Üç oturumdan oluşan sınav sürecine ilişkin başvuru ve sınav tarihleri resmiyet kazanırken, öğrenciler için kritik bir planlama dönemi de başlamış oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarının uygulanacağı günlerin belli olmasıyla birlikte, “YKS ne zaman yapılacak?” ve “Başvurular hangi tarihte alınacak?” soruları da yanıt buldu. Detaylar haberimizde...