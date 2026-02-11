Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam YKS başvuru tarihi 2026: YKS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        YKS başvuru tarihi 2026: YKS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından YKS başvuru tarihleri belli oldu. Temel Yeterlilik Testinin (TYT), Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT), Yabancı Dil Testinin de (YDT) oturumları ile gerçekleşecek. Peki YKS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:00
        1

        YKS başvuru tarihi belli oldu. Üniversite hayali kuran adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına başvurularını ÖSYM AİS üzerinden bireysel olarak veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. İşte, YKS başvuruları ile ilgili bilgiler

        2

        YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        YKS başvuru kılavuzu bugün (6 Şubat 2026) işlemlerin başlamasıyla ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM duyurular ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        YKS 2026 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 BELLİ OLDU MU?

        YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 700,00 TL olacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026 YKS Kılavuzu'nda yer alacak.

        YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı.

        3

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

