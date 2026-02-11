YKS başvuru tarihi 2026: YKS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS başvuru tarihi belli oldu. Üniversite hayali kuran adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına başvurularını ÖSYM AİS üzerinden bireysel olarak veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. İşte, YKS başvuruları ile ilgili bilgiler