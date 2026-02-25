Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS süreci takvimle birlikte şekillendi. ÖSYM’nin yayımladığı sınav programı doğrultusunda üç oturumdan oluşan TYT, AYT ve YDT’nin hangi tarihlerde yapılacağı belli olurken, başvuruların alınacağı dönem de netlik kazandı. Sınav maratonuna hazırlanan öğrenciler, başvuru adımlarını ve ücret detaylarını araştırırken, YKS’ye yönelik geri sayım da hız kazandı. İşte merak edilenler...