YKS ne zaman? 2026 YKS başvuru takvimi belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimi açıklandı ve üniversite adayları için süreç resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan programa göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri netleşti. Başvuru takvimi, sınav günleri ve ücret bilgileri adayların gündeminde ilk sıralarda yer alırken, milyonlarca kişi sınava kaç gün kaldığını hesaplamaya başladı. İşte YKS başvuru ve sınav takvimi...
Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS süreci takvimle birlikte şekillendi. ÖSYM’nin yayımladığı sınav programı doğrultusunda üç oturumdan oluşan TYT, AYT ve YDT’nin hangi tarihlerde yapılacağı belli olurken, başvuruların alınacağı dönem de netlik kazandı. Sınav maratonuna hazırlanan öğrenciler, başvuru adımlarını ve ücret detaylarını araştırırken, YKS’ye yönelik geri sayım da hız kazandı. İşte merak edilenler...
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
YKS 2026 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.