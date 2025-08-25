Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYINLANDI MI? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih takvimi için gözler ÖSYM’de!

        YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Akabinde ise YKS ek tercih tarihleri 2025 gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 2025 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirme süreci başlatılacak. Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu sebeple YKS 2. tercih takvimi için ÖSYM duyuruları yakın takibe alınmış durumda. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

        25.08.2025
        YKS 2. tercih takvimi 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Böylece adaylar hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrendi. 2025 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise ek tercih yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite 2. tercih tarihleri ve boş kontenjanlar belli olacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte detaylar…

        2025 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sevgili adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.

        Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu.

        Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

        Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı.

        Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerini kullandı.

        YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYINLANDI MI?

        2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

        Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştı.

        Kılavuzun yayınlanmasının ardından YKS ek tercihleri, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

        Buna göre, bu sene de YKS ek yerleştirme kılavuzunun 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

        Kılavuzda üniversitelerin boş kalan kontenjanları, taban puanları ve ek yerleştirme kuralları yer alıyor.

        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2025 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak.

        Ancak YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Ek tercih sürecinin 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

        ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar, 2025 YKS ek tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

        Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

        EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

