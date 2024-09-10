2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2024 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

''2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.