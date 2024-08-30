YKS'DE KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de internet sitesinden paylaştı. Buna göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adayın 1 milyon 670 bin 205'i tercih yapma hakkını elde etti.

Bu hakkı kazanan adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 987 bin 388 oldu.