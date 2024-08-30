YKS ek tercih tarihi 2024: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, 19 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıtları 23 Ağustos'ta sona erdi. YÖK, mazeret kayıt haklarının 2 Eylül'e kadar devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda, herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler tarafından " 2024 üniversite ek tercihler başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıtını arıyor. İşte detaylar...
YKS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, üniversiteye yerleşemeyen adaylar gözlerini ek yerleştirme sürecine çevirdi. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak üniversite kontenjanları, tercih yapacak adaylar için belirleyici olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte YKS ek tercih tarihleri hakkında bilgiler...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Ek tercihlerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor. Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
YKS'DE KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
ÖSYM, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de internet sitesinden paylaştı. Buna göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adayın 1 milyon 670 bin 205'i tercih yapma hakkını elde etti.
Bu hakkı kazanan adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.
Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 987 bin 388 oldu.
Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.