YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak, üniversite 2. yerleştirme tarihi belli oldu mu?

YKS 2.tercih tarihleri için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 18 Ağustos’ta üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercih süreci başlayacak. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Peki, 2026 ÖSYM ile YKS 2. Tercihler ne zaman yapılacak? İşte, 2026 üniversite 2. yerleştirme tarihi hakkında merak edilenler…