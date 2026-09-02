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        Haberler Bilgi YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak, üniversite 2. yerleştirme tarihi belli oldu mu?

        YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak, üniversite 2. yerleştirme tarihi belli oldu mu?

        Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü 2026 YKS ek tercih kılavuzu ve başvuru tarihlerine çevrildi. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya ek yerleştirme hakkı bulunan adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda YKS 2. Tercih işlemlerini tamamlayabilecek. YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, 2026 YKS 2. Tercih tarihleri ve tercih kılavuzuna ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        YKS 2.tercih tarihleri için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 18 Ağustos’ta üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercih süreci başlayacak. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Peki, 2026 ÖSYM ile YKS 2. Tercihler ne zaman yapılacak? İşte, 2026 üniversite 2. yerleştirme tarihi hakkında merak edilenler…

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI TAMAMLANDI

        2026-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta yapıldı.

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        YKS EK TERCİH TARİHLERİ İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

        2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Adayların, ek yerleştirme takvimi ve boş kontenjanlara ilişkin resmi bilgileri ÖSYM'nin duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor. Geçen yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı ancak 2026 yılı için henüz kesin bir tarih duyurulmadı.

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        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından yapılan üniversite kayıtlarıyla boş kalan kontenjanların netleşmesi bekleniyor. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasının ardından tercih tarihleri de belli olacak.

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        YKS EK TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

        YKS 2. tercih işlemleri, ek yerleştirme süreci başladığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercihlerini, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapması gerekecek.

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        YKS EK TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

        2026-YKS ek yerleştirmede adaylar, tercih yapma haklarının bulunduğu tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

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        YKS BOŞ KONTENJANLAR NASIL BELİRLENİYOR?

        Ek yerleştirmede adayların tercihine açılacak boş kontenjanlar, merkezi yerleştirme sonrasında oluşan boşluklara göre belirlenecek.

        İlk olarak merkezi yerleştirme sırasında hiç tercih edilmeyen ve tamamen boş kalan programlar ek yerleştirme kontenjanları arasında yer alacak. Bunun yanı sıra bir programa yerleştiği halde 28 Ağustos 2026 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların oluşturduğu boşluklar da ek yerleştirmede değerlendirilecek.

        Üniversitelerden bildirilen bu boş kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme kılavuzundaki nihai liste oluşturulacak.

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        2026 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        31 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek yerleştirmeye açılacak boş kontenjanlar, tercih koşulları ve adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar duyurulacak.

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        KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLECEK?

        Ek yerleştirme sürecine ilişkin kesin kurallar, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile netleşecek. Geçmiş uygulamalarda ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, belirlenen koşulları taşımaları halinde boş kontenjanlar için tercih yapabildi. Bir programa yerleşen adaylar ise kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme hakkından yararlanamadı. 2026 yılına ilişkin kesin şartlar resmi kılavuzla açıklanacak.

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        #YKS ek tercih tarihleri
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