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Gözler ÖSYM'de! YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS tarihi, üniversite sınavına girecek binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl başvuruları 11 Şubat ile 7 Mart arasında alınan üniversite sınavı 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 YKS sınavına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Özer, YKS sınavında 2.dönem konularının olmayacağını açıkladı. İşte, 2023 Üniversite sınavı YKS tarihine ilişkin merak edilenler...

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  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin 10 ilde büyük hasara neden olmasının ardından okulların açılış tarihinde değişiklik yapılmıştı.  Üniversite sınavına girecek öğrencilerin gözü "YKS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

    YKS ERTELENECEK Mİ? 

    2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor.

    YKS'nin ertelenmesi ile ilgili gelişmeler olduğundan haberimizde bulabileceksiniz.
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

    ÜNİVERSİTE SINAVI 2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

    ÖSYM'DEN AÇIKLAMA!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

    İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

    BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

    YKS 12. SINIF KONULARI NELER? TIKLAYINIZ
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

    2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Yayımlanan 2023 YKS takviminin seçim dönemine denk gelmesi nedenle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yaşanan peş peşe depremler sonrasında ise yeni YKS takvimi hakkında güncel gelişmeler bekleniyor.
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

    Bu bilgiler ışığında YKS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?
  • YKS ERTELENECEK Mİ? Gözler ÖSYM'de! 2023 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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