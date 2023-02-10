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YKS 12.sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe, Matematik müfredat konuları hangileri?

YKS konuları araştırmaları, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamasının ardından hız kazandı. Bakan Özer, YKS sınavında öğrencilerin 12. Sınıf 2. Dönem konularından muaf tutulacağını açıkladı. Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya gibi derslerin müfredat konuları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, 12. sınıf 1.ve 2.dönem YKS müfredat konuları...

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  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.sınıf 2.dönem konuları! YKS konuları, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin ardından 12.sınıf 1.dönem ve 2.dönem YKS konuları araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 YKS Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları...
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    "ÖĞRENCİLER 2.DÖNEM KONULARINDAN SORUMLU TUTULMAYACAK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    LGS 8.SINIFIN BİRİNCİ DÖNEM KONULARINDAN YAPILACAK!

    "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Bakan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " dedi.
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Üniversite sınavı başvuru tarihlerine ilişkin henüz biraçıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınava başvuru işlemleri, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM KONULARI

    Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

    Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

    İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

    1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

    Küçürek (Minimal) Hikâye

    Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

    Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

    Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

    Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

    Garip Akımını Temsil Eden Şiir

    İkinci Yeni Şiiri,

    1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

    1980 Sonrası Türk Şiiri
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM KONULARI

    4. Ünite: Roman

    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı

    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı

    1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman

    Türk Dünyası Edebiyatında Roman

    Dünya Edebiyatında Roman

    Paragrafta Anlam

    5. Ünite: Tiyatro

    1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

    6. Ünite: Deneme

    Dünya Edebiyatında Deneme

    Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme

    Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

    7. Ünite: Söylev (Nutuk) 

    Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev

    İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev

    İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    YKS MATEMATİK 1.DÖNEM KONULARI

    Üslü ve Köklü İfadeler

    Bilinçli Tüketici Aritmetiği

    Üstel Fonksiyon

    Logaritma Fonksiyonu

    Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

    Gerçek Sayı Dizileri

    Trigonometri

    Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

    Trigonometrik Denklemler

    Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    YKS MATEMATİK 2.DÖNEM KONULARI

    5. ÜNİTE: Türev

    Anlık Değişim Oranı ve Türev

    Türevin Uygulamaları

    6. ÜNİTE: İntegral

    Belirsiz İntegral

    Belirli İntegral ve Uygulamaları

    7. ÜNİTE: Analitik Geometri

    Çemberin Analitik İncelenmesi

    2. Dönem Geometri Konuları

    7. ÜNİTE: Analitik Geometri

    Çemberin Analitik İncelenmesi 
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.SINIF FİZİK 1.DÖNEM KONULARI

    Düzgün Çembersel Hareket

    Dönerek Öteleme Hareketi

    Açısal Momentum

    Kütle Çekim Kuvveti

    Kepler Kanunları

    Basit Harmonik Hareket

    Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

    Elektromanyetik Dalgalar
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.SINIF FİZİK 2.DÖNEM KONULARI

    4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

    Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

    Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

    Radyoaktivite

    5. ÜNİTE: Modern Fizik

    Özel Görelilik

    Kuantum Fiziğine Giriş

    Fotoelektrik Olayı

    Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

    6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

    Görüntüleme Teknolojileri

    Yarı İletken Teknolojisi

    Süper İletkenler

    Nanoteknoloji

    Laser Işınları
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    YKS KİMYA 1.DÖNEM KONULARI

    Kimya ve Elektrik

    İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

    Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

    Elektrot Potansiyelleri

    Kimyasallardan Elektrik Üretimi

    Elektroliz

    Korozyon

    Anorganik ve Organik Bileşikler

    Basit Formül ve Molekül Formülü

    Doğada Karbon

    Lewis Formülleri

    Hibritleşme-Molekül Geometrileri
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    YKS KİMYA 2.DÖNEM KONULARI

    3. ÜNİTE: Organik Bileşikler

    Hidrokarbonlar

    Fonksiyonel Gruplar

    Alkoller

    Eterler

    Karbonil Bileşikleri

    Karboksilik Asitler

    Esterler

    4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

    Fosil Yakıtlar

    Alternatif Enerji Kaynakları

    Sürdürülebilirlik 

    Nanoteknoloji
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.SINIF BİYOLOJİ 1.DÖNEM MÜFREDAT KONULARI

    Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

    Genetik Şifre ve Protein Sentezi

    Canlılık ve Enerji

    Fotosentez

    Kemosentez

    Hücresel Solunum
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM MÜFREDAT KONULARI

    3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi

    Bitkilerin Yapısı

    Bitkilerde Madde Taşınması

    Bitkilerde Eşeyli Üreme

    4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre

     Canlılar ve Çevre
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    YKS TARİH 2.DÖNEM KONULARI

    20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya

    Millî Mücadele 

    Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    YKS TARİH 2.DÖNEM KONULARI

    2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları

    4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

    Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler

    Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

    İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

    5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

    II. Dünya Savaşı

    II. Dünya Savaşı'nda Türkiye

    II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

    6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

    1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

    II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

    1950'lerde Türkiye

    7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

    1960 Sonrasında Dünya Siyaseti

    1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası

    1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

    8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

    1990 Sonrasında Türkiye

    1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    12.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM KONULARI

    Ekstrem doğa olayları ve etkileri

    Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
    Ekstrem doğa olayları ve etkileri

    Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

    Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

    Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

    Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

    Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

    Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

    Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

    Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

    Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi

    Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

    Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

    Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

    Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu 

    Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    COĞRAFYA 12.SINIF 2.DÖNEM KONULARI 

    Küresel Ticaret

    Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

    Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

    Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

    Türkiye Turizmi

    Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

    Türkiye'nin Kültürel Mirası

    Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

    Türkiye'nin Turizm Politikaları

    Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 

    3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve ÜlkelerKüresel Ticaret

    Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

    Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

    Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

    Türkiye Turizmi

    Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

    Türkiye'nin Kültürel Mirası

    Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

    Türkiye'nin Turizm Politikaları

    Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

    3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

    Jeopolitik Konum

    Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

    Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

    Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

    Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

    Türk Kültürü Havzası

    Ülkeler Arası Etkileşim

    Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

    Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

    Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

    Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

    Enerji Güzergahları ve Etkileri

    Çatışma Bölgeleri

    4. Ünite: Çevre ve Toplum

    Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

    Doğal Çevrenin Sınırlılığı

    Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

    Çevre Politikaları

    Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları

    Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler

    Çevresel Örgütler

    Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

    Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    2. Dönem Din Kültürü Konuları

    3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

    Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

    Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

    Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:

    Yesevilik

    Kadirilik

    Rifailik

    Mevlevilik

    Nakşibendilik

    Alevilik-Bektaşilik

    Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar

    Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

    4. Ünite: Güncel Dini Meseleler 

    Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

    İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

    Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

    Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

    Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

    5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri

    Hinduizm

    Budizm

    Konfüçyanizm

    Taoizm
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    2. Dönem Yabancı Dil Konuları

    12.5 Psychology – Psikoloji

    12.6 Favors – İyilik

    12.7 News Stories – Haber Hikayeleri

    12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji

    12.9 Technology – Teknoloji

    12.10 Manners – Davranış, Tutum
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

    2. Dönem Mantık Konuları

    3. Ünite: Mantık ve Dil

    Dilin Farklı Görevleri

    Düşünce ve Dil İlişkisi

    Dilin Görevleri

    Bilgi Aktarma ve Dil

    Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler

    Anlama ve Tanımlara

    Anlama

    Tanımlama

    4. Ünite: Sembolik Mantık

    Sembolik Mantığa Giriş

    Önermeler Mantığı

    Önerme ve Yapısı

    Basit ve Bileşik Önermeler

    Önerme Eklemleri

    Çıkarım

    Sembolleştirme

    Yorumlama

    Doğruluk Çizelgesi

    Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)

    Niceleme Mantığı

    Sembolleştirme

    Temel Kavramlar

    Temel Kurallar

    Geçerlilik

    Çok Değerli Mantık

    Üç Değerli Mantık

    Bulanık Mantık
  • YKS KONULARI 2023: YKS 12. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya müfredat konuları neler?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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