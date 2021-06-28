YKS görevli ücreti ne zaman yatacak? Sorusu 26-27 Haziran tarihleri arasında 2021 YKS sınavında görev alan öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Peki, gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapan görevli öğretmenlerin sınav ücretleri haberimizde...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS görevli ücretleri 2021 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacaktır...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 yılında ÖSYM sınav bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

-Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

-Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

-Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

-Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL