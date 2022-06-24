YKS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? ÖSYM 2022 sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar?

Üniversite sınavı YKS'nin 18 - 19 Haziran tarihleri gerçekleşmesinin ardından, sınavda görev alan gözetmenler "Gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin soruların yanıtı merak edilirken sınavda görevli olan öğretmenler gözünü ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Peki YKS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? ÖSYM 2022 sınav gözetmen ücretleri ne kadar, ne zaman yatar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.