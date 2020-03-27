12. sınıf müfredatı nedir? YKS'de 12. sınıf müfredatının nerelerinden sorumlu olunacak? soruları bugün cevap buldu. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınav tarihleri yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredatlara göre olacak" açıklamasında bulunmuştu. MEB beklenilen açıklamayı yaptı ve YKS'deki konuların sınırını çizdi. Detaylar haberimizde...

YKS MÜFREDATI 12. SINIF KONULARININ İLK DÖNEMİNİ KAPSAYACAK

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS NE ZAMAN? 2020

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Haziran'da yapılması planlanan YKS sınavının Temmuz ayına ertelendiğini duyurdu. 25 Temmuz'da TYT sınavı, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacak.