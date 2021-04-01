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YKS ne zaman? 2021 YKS (TYT - AYT ve YDT) sınav tarihleri belli oldu

YKS 2021 ne zaman? Üniversite adayları merak içerisinde geç başvuru sürecinin de sona ermesinin ardından bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, YKS ne zaman? İşte 2021 TYT, AYT ve YDT sınav tarihi...

YKS ne zaman? 2021 YKS (TYT - AYT ve YDT) sınav tarihleri belli oldu

YKS sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamanın ardından TYT - AYT ve YDT oturumlarına girecekler bir yandan da YKS başvuru ücretlerinin en kadar olacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2021 YKS ne zaman? İşte 2021 TYT, AYT ve YDT sınav tarihileri...

YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

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