YKS sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamanın ardından TYT - AYT ve YDT oturumlarına girecekler bir yandan da YKS başvuru ücretlerinin en kadar olacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2021 YKS ne zaman? İşte 2021 TYT, AYT ve YDT sınav tarihileri...

YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.