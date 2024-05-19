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        Haberler Kısayol YKS ne zaman? Üniversite sınavı 2024 YKS TYT AYT YDT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        YKS ne zaman? Üniversite sınavı YKS TYT AYT YDT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Üniversite sınavı YKS sınav tarihi merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. YKS sınav yerlerinin açıklanması beklenirken üniversite sınavının bu sene Haziran ayında uygulanacağı biliniyor. ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz günü adaylara sunulacak. Peki YKS ne zaman? Üniversite sınavı YKS TYT AYT YDT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:43
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        YKS ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınav tarihleri belli oldu. Heyecanla beklenen YKS 2024 sınavı bu yıl TYT, AYT ve YDT olarak üç oturum şeklinde yapılacak. İşte YKS tarihleri 2024

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        YKS NE ZAMAN?

        Üniversite sınavı YKS bu sene 8-9 Haziran günleri uygulanacak.

        İlk oturum 8 Haziran günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek İkinci oturum 9 Haziran günü saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek Üçüncü oturum ise 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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        YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        Adaylar YKS Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav arihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere görüntüleyebilecekler.

        ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz günü adaylara sunulacak.

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