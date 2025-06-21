YKS saat kaçta başlıyor, TYT kaçta bitiyor? 2025 TYT kaç dakika sürüyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 21-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar YKS'ye başvuran sayısını 2 milyon 560 bin 640 olarak açıkladı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi öncesinde, TYT'nin saat kaçta başlayıp, kaçta biteceği adayların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte TYT'nin başlayacağı saat...
YKS'nin ilk oturumu TYT sınavı bu yıl 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. YKS öncesinde, TYT sınavına ilişkin detaylar adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek. Peki, "YKS saat kaçta başlıyor, TYT kaçta bitiyor? 2025 TYT ilk oturum kaç dakika sürüyor?" İşte TYT'ye ilişkin tüm detaylar...
YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.
YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar günü ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
TYT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.
TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.