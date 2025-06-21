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        Haberler Bilgi Yaşam YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, YDT, TYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı PDF yayınlandı mı?

        YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? YKS (AYT, YDT, TYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı PDF yayınlandı mı?

        Yaklaşık iki milyona yakın adayın katıldığı YKS TYT bugün gerçekleşiyor. AYT, YDT, TYT sona erince YKS soru ve cevapları sorgulanacak. Adaylar temel soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayınlanmasıyla puan hesaplaması yapmaya başlayacak. Adayların doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecekleri soru ve cevap anahtarı, tercih öncesi yol gösterici olacak. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 (AYT, YDT, TYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:12
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        YKS soruları ve cevapları sorgulaması yapılmaya başlandı. ÖSYM sınav takvimine göre 22 Temmuz’da açıklanacak olan üniversite sınav sonuçları öncesi 2025 YKS (AYT, YDT, TYT) soru ve cevap anahtarları kitapçığı duyurulacak. Adaylar puan hesaplamasını sorulara ve cevaplara göre yapabilecek. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, YDT, TYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı PDF yayınlandı mı?

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        YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

        YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede soru ve cevapların açıklanması bekleniyor. Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak. Soruların yüzde 10’luk kısmına ise herkes ulaşabilecek. Soruların tamamı ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alacak.

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        2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

        AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

        YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 22 Temmuz’da açıklayacak

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