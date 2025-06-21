YKS soruları ve cevapları sorgulaması yapılmaya başlandı. ÖSYM sınav takvimine göre 22 Temmuz’da açıklanacak olan üniversite sınav sonuçları öncesi 2025 YKS (AYT, YDT, TYT) soru ve cevap anahtarları kitapçığı duyurulacak. Adaylar puan hesaplamasını sorulara ve cevaplara göre yapabilecek. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, YDT, TYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı PDF yayınlandı mı?