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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS ne zaman, hangi tarihte?

        YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS ne zaman, hangi tarihte?

        Üniversite sınavına hazırlanan adaylar YKS için geri sayıma geçti. Üniversite sınavı; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, YKS'nin gerçekleşeceği tarihleri ve giriş belgelerini mercek altına aldı. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Üniversite sınavı YKS ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:20
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        Türkiye’nin en geniş kapsamlı merkezi sınavlarından olan üniversite sınavı AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda düzenlenecek. YKS sınav yerleri internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS ne zaman, hangi tarihte?

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        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

        Üniversite sınavı bu yıl 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

        YKS sınav giriş belgesi sınavdan 10 gün önce ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. AYT, TYT ve YDT sınav yerlerinin en geç 11 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

        2025 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

        Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

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        YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

        1.Oturum: TYT 120 soru 165 dakika,

        2.Oturum: AYT 160 soru 180 dakika,

        3.Oturum: YDT 80 soru 120 dakika.

        YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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