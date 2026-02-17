Canlı
        Haberler Bilgi Gündem YKS son başvuru tarihi: ÖSYM 2026 YKS sınav kılavuzu ile YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ne zaman?

        2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ne zaman?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru süreci devam ediyor. Üniversite sınavına girecek binlerce aday, belirlenen başvuru tarihlerinde sınav ücretini yatırması gerekiyor. ÖSYM, 2026 YKS sınav kılavuzunu yayınlandı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:47
        1

        2026 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı gündemdeki yerini koruyor. YKS maratonunda başvuru süreci 6 Şubat itibarıyla başladı. Üniversite hedefi olan milyonlarca aday, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden başvurularını tamamlayacak. ÖSYM, 2026 YKS sınav kılavuzunu yayınlamasının ardından sınav ücreti netlik kazandı. Bu kapsamda "YKS sınav ücreti ne kadar, TYT, AYT, YDT oturumları hangi güne denk geliyor?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        2026 YKS sınavının oturumları: TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran Cumartesi günü, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

        3

        2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        YKS başvuruları 2 Mart 2026 günü sona erecek. Adaylar 2 Mart Pazartesi gününe kadar başvurularını tamamlayacak.

        4

        2026 YKS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ NE ZAMAN?

        ÖSYM 2026 sınav takvimine göre geç başvuru günleri 10-12 Mart olarak açıklandı.

        5

        YKS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.

        ÖSYM 2026 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        2026 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM’nin yayımlandığı 2026-YKS sınav kılavuzu doğrultusunda YKS sınav ücreti her oturum için 700 TL olarak belirlendi. Sınav ücretini yatırmak için son gün ise 3 Mart 2026 olarak açıklandı.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YKS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

        2026 YKS sınav ücreti, ÖSYM’nin AİS sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile kredi/banka kartıyla online olarak ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla (şube, ATM, internet bankacılığı) yatırılabilecek.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV ÜCRETİ ÖDEME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
