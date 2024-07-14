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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2024 Üniversite sınavı sonuç tarihi belli oldu!

        YKS sonuçlarında geri sayım! 2024 Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 8 - 9 Haziran tarihlerinde düzenlenen 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu üniversite sınavı 2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından ilan edildi. Bilindiği gibi, YKS sonuçları ÖSYM e-Devlet ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak sorgulanıyor. Gözler konuyla ilgili son dakika açıklamalarına çevrilirken "2024 YKS sonuçları erken açıklanır mı, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:07
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        ÖSYM 2024 takvimi ile YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. Milyonlarca üniversite adayı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Temel Yetenek Testi - TYT, Alan Yetenek Testi - AYT, Yabancı Dil Seviye Tespit Testi - YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS 2024 sonuçları hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte 2024 YKS sonuç tarihi...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak.

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        YKS 2024 SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

        ÖSYM tarafından bildirilen metne göre YKS sonuçları bugün ve yarın açıklanmadığı takdirde haftaya açıklanmış olacak.

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        2023 YILINDA YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

        Geçtiğimiz yıl üniversite sınavı YKS sınav sonuçları 2023 yılında planlandığı tarih olan 20 Temmuz'da açıklandı.

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        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı kesin değil. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sürpriz yaparak erken açıkladığı sınavlar olmuştu. Ancak erken tarihte sınav sonucu açıklamadaki amaç ani yoğunluğu önlemek olduğu için olası bir erken açıklama da önden duyurulmayacağı için YKS'nin erken açıklanıp açıklanmayacağı bilinmiyor.

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        YKS SONUÇARI NASIL SORGULANIR?

        Üniversite Sınavı 2024 YKS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM'nin sonuç ekranında yer alan bölümüne TC Kimlik No ve ÖSYM şifresi girilerek açılan ekran üzerinden sorgulanır. Ayrıca Aday İşlemler Sayfası ÖSYM AİS'e e-Devlet üzerinden giriş yapılarak AİS üzerindeki sınav sonuç ekranından sonuçları sorgulayabilirsiniz.

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