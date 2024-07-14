YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı kesin değil. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sürpriz yaparak erken açıkladığı sınavlar olmuştu. Ancak erken tarihte sınav sonucu açıklamadaki amaç ani yoğunluğu önlemek olduğu için olası bir erken açıklama da önden duyurulmayacağı için YKS'nin erken açıklanıp açıklanmayacağı bilinmiyor.