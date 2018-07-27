Değişen üniversite sınav sisteminin ardından öğrenciler bu yıl ilk defa uygulanan YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girdiler. TYT ve AYT olmak üzere iki aşamada yapılan sınavdan sonra öğrenciler, ÖSYM tarafından sınavın açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki YKS- üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS ile ilgili merak edilenler...
YKS – ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, YKS sonuçları 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Anacak saat bilgisi henüz bilinmiyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
YKS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT ’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ , EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ , EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.
TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.
YKS – ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
YKS – Üniversite tercih kılavuzuna göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.
Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.
2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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