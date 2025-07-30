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        Haberler Bilgi Yaşam YKS TABAN PUANLARI 2025: ÖSYM 2 ve 4 yıllık (AYT, YDT, TYT) YKS 2025 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

        YKS taban puanları 2025: ÖSYM 2 ve 4 yıllık YKS 2025 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi başlarken YKS taban puanları araştırılıyor. ÖSYM tercihlerinde bir önceki yılın verilerini referans olarak sunuluyor. Adaylar tercihlerini, YKS taban puanlarını da göz önünde bulundurarak ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlayacak. Bu kapsamda 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırmaları hız kazandı. ''Üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları" ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuyla paylaşılıyor. İşte 2025, 2 ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları listesi ve bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:00
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        YKS taban puanları ile birlikte TYT, AYT, YDT puanıyla hangi üniversiteye girebilirim sorusu adayların gündemindeki yerini aldı. YKS sonuçları ardından başlaması beklenen tercih dönemi için heyecan dorukta. Taban ve tavan puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları ve kontenjanları da seçimlerde etkili olacak ÖSYM tarafından yapılacak açıklama beklenirken üniversite tercihi liste hazırlığı da başladı. Peki YKS taban puanları açıklandı mı? işte (AYT, YDT, TYT) YKS 2025 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detaylar

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        YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS taban puanları 2025, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

        Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek.

        2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

        İşte. geçtiğimiz yılın verileri...

        2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

        4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

        YKS TERCİH SÜRECİ CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi başlıyor. Adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos arasında, ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlayacak.

        Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu ise 30 Temmuz’da yayımlanacak. Adaylar tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapacak.

        Yükseköğretim kurumları için tercih süreci 13 Ağustos'ta sona erecek.

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        YKS KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

        2024 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

        Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “yokatlas.yok.gov.tr” platformu üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri detaylı bir şekilde incelenebilir.

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        2025 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

        YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor

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