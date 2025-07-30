YKS taban puanları ile birlikte TYT, AYT, YDT puanıyla hangi üniversiteye girebilirim sorusu adayların gündemindeki yerini aldı. YKS sonuçları ardından başlaması beklenen tercih dönemi için heyecan dorukta. Taban ve tavan puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları ve kontenjanları da seçimlerde etkili olacak ÖSYM tarafından yapılacak açıklama beklenirken üniversite tercihi liste hazırlığı da başladı. Peki YKS taban puanları açıklandı mı? işte (AYT, YDT, TYT) YKS 2025 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detaylar