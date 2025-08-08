Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: Üniversite tercih sonucu YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonucu için gözler ÖSYM'de!

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi merak konusu oluyor. ÖSYM 2025 takvimine göre üniversite tercihleri 1 Ağustos'ta başladı, 13 Ağustos'ta sona erecek. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından kayıt ve ek tercih süreci başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte üniversite tercih sonuçları ile ilgili detaylar

        Giriş: 08.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:24
        YKS tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Aldıkları puanlara göre üniversitelerin taban puanlarını esas alarak tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, YKS tercih sonuçları 2025 için araştırmalara başladı. Üniversite tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        YKS tercih işlemleri 13 Ağustos saat 23:59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapabilecek.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.

        YKS tercihleri tamamlandıktan sonra üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz. Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

        YKS TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

