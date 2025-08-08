YKS tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Aldıkları puanlara göre üniversitelerin taban puanlarını esas alarak tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, YKS tercih sonuçları 2025 için araştırmalara başladı. Üniversite tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?