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        YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS son tercih günü açıklandı!

        ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavlarının ardından sonuçlar da geçtiğimiz hafta duyurulmuş ve tercih sürecine girilmişti. Yurt genelinde sınava katılım gösteren binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren tercihlerle ilgili son gün gündem oldu. İşte, konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 16:49
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        20 Temmuz Perşembe günü itibariyle YKS sonuçları açıklanmış ve tercih süreci başlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenci tercihlerine devam ederken söz konusu tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. İşte, konuyla ilgili bilgiler...

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        2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Adaylar, tercihlerini 8 Ağustos saat 23.59'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

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        TERCİH YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

        Adaylar, yayımlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yine osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Üniversite tercihi yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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        Öte yandan adaylar, ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak, tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

        Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak olup, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Yalnızca elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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        ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

        Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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