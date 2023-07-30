Haberler Gündem Eğitim YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS son tercih günü açıklandı!

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS son tercih günü açıklandı! ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavlarının ardından sonuçlar da geçtiğimiz hafta duyurulmuş ve tercih sürecine girilmişti. Yurt genelinde sınava katılım gösteren binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren tercihlerle ilgili son gün gündem oldu. İşte, konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 30.07.2023 - 16:49 Güncelleme: 30.07.2023 - 16:49 facebook

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20 Temmuz Perşembe günü itibariyle YKS sonuçları açıklanmış ve tercih süreci başlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenci tercihlerine devam ederken söz konusu tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. İşte, konuyla ilgili bilgiler...

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2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? Adaylar, tercihlerini 8 Ağustos saat 23.59'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.