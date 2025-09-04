Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam YKS üniversite ek tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih tarihleri belli oldu mu?

        YKS ek tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

        Üniversite hayali kuran binlerce aday için ek tercihler merak konusu. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sırada ek tercih süreci var. Boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yapılacak ek yerleştirmeler, adaylara yeniden tercih yapma imkânı sağlayacak. Peki, 2025 YKS ek tercihleri için başvurular ne zaman başlayacak ve kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:57 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:57
        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirmede hedefledikleri bölüme yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci yeni bir fırsat sunuyor. YÖK'ün üniversitelerde boş kalan kontenjanları duyurmasının ardından ÖSYM, ek tercih kılavuzunu yayımlayarak başvuru sürecini başlatacak. Peki YKS ek tercih başvuruları ne zaman ve hangi tarihte?

        YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS ek tercih başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ek tercih sürecinin 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak kayıt işlemlerinden sonra duyurulması bekleniyor.

        Resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        YKS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

