Kadın ile sevgilisi birbirini suçladı! Kocasını öldürmekten yargılanıyor

Diyarbakır'da, 40 yaşındaki Mehmet Saki Pehlivan'ın öldürülmesine ilişkin 38 yaşındaki eşi Aslıhan Pehlivan ile sevgilisi olduğu öne sürülen 46 yaşındaki Mehmet Cengiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada Mehmet Cengiz, "Aslıhan sevgili olduğumuzu söyledi am... Daha Fazla Göster Diyarbakır'da, 40 yaşındaki Mehmet Saki Pehlivan'ın öldürülmesine ilişkin 38 yaşındaki eşi Aslıhan Pehlivan ile sevgilisi olduğu öne sürülen 46 yaşındaki Mehmet Cengiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada Mehmet Cengiz, "Aslıhan sevgili olduğumuzu söyledi ama kabul etmiyorum" derken, Aslıhan Pehlivan ise "Yazışmalar ve konuşmalarımız var. Telefon kayıtlarımızın ortaya çıkarılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA) Daha Az Göster