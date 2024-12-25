Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Yoğurt çorbası tarifi: Evde pratik ve kolay yoğurt çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Yoğurt çorbası, Türk mutfağının en sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. Hem hafif hem de besleyici olan bu çorba, özellikle soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir başlangıç yemeği olarak tercih edilir. Yoğurdun eşsiz aroması, pirincin doyuruculuğu ve tereyağında kavrulan nanenin verdiği ferahlıkla damaklarda iz bırakan bir tat sunar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğurt çorbası tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu’nun hemen her köşesinde farklı isimler ve ufak tarif varyasyonlarıyla yapılan yoğurt çorbası, kolay malzemelerle hazırlanması sayesinde de sıkça tercih edilir. Hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde şıklığı ve lezzetiyle her zaman beğeni toplar. Peki, yoğurt çorbası nasıl yapılır?

        YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

        Yoğurt çorbası, sağlığa pek çok fayda sağlayan besleyici bir yemektir. Yoğurt, probiyotik içerdiği için sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, bağırsak sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yoğurt, yüksek kalsiyum içeriğiyle kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar. Çorbanın içinde bulunan pirinç ise enerji verici bir karbonhidrat kaynağı olup, vücuda hızlıca enerji sağlar ve tokluk hissi verir.

        REKLAM

        Tereyağı ve nanenin eklenmesiyle elde edilen bu karışım, sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır. Yoğurt çorbası, aynı zamanda düşük kalorili bir seçenek olup, hafif bir akşam yemeği olarak tercih edilebilir. Özellikle soğuk havalarda, vücuda ısı sağlayarak vücut direncini artırır ve rahatlatıcı etkisiyle stresin azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bu yüzden, yoğurt çorbası sadece lezzetli bir yemek değil, aynı zamanda sağlık açısından da pek çok fayda sunar.

        Yoğurt çorbası malzemeleri:

        • 1 litre su
        • 1 su bardağı yoğurt
        • 2 yemek kaşığı un
        • 1 adet yumurta
        • Yarım su bardağı pirinç
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı kuru nane
        • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
        • Tuz

        Hazırlık:

        • Pirinçleri haşlayın.
        • Yarım su bardağı pirinci bol suyla yıkayın.
        • 1 litre suyu bir tencerede kaynatın ve pirinçleri ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın.
        • Terbiye Karışımını Hazırlayın
        • Derin bir kasede yoğurt, un ve yumurtayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

        Yoğurt çorbası yapımı:

        • Pirinçleri haşladığınız sudan 1 kepçe alıp yoğurtlu karışıma azar azar ekleyin ve karıştırarak ılımasını sağlayın.
        • Bu yöntem, yoğurdun kesilmesini önler.
        • Hazırladığınız yoğurt karışımını tencereye yavaşça dökün.
        • Bu sırada sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
        • Orta ateşte sürekli karıştırarak çorbanın kaynamasını bekleyin.
        • Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve 5-10 dakika pişirmeye devam edin.

        Servis öncesi:

        REKLAM
        • Küçük bir tavada tereyağını eritin.
        • Üzerine nane ve kırmızı toz biberi ekleyip kısa bir süre kavurun.
        • Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine döküp karıştırın.
        • Tuzunu ekleyip son bir kez karıştırarak çorbayı servis edebilirsiniz.

        Yoğurt çorbasını taze limon dilimi ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Yanında çıtır ekmekle sıcak sıcak servis edin.

        Yoğurt çorbası, besleyici ve hafif bir yemek olmasının yanı sıra, kalorisi açısından da dengeli bir seçenektir. Bir porsiyon yoğurt çorbası, ortalama olarak 100-150 kalori arasında değişir. Bu kalori miktarı, kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, tereyağı miktarının fazla olması çorbanın kalori değerini artırabilir, daha az tereyağı veya zeytinyağı kullanarak daha düşük kalori elde etmek mümkündür.

        Pirinç, çorbaya enerji sağlayan bir bileşen olsa da, miktarı dengeli tutmak da kalori kontrolü açısından önemlidir. Yoğurt çorbası, düşük kalorili ve aynı zamanda besleyici olması nedeniyle diyet yapanlar için de ideal bir seçenek sunar, ancak fazla tereyağı veya yağlı malzemeler kullanıldığında kalori miktarı artabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir tarif için malzemelerin dengeli seçilmesi, kalori kontrolünü sağlamak adına önemlidir.

        REKLAM

        YOĞURT ÇORBASI YAPILIŞI PÜF NOKTASI

        Yoğurt çorbasını mükemmel bir kıvamda hazırlamak için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yoğurdun kesilmesini önlemektir. Bunun için yoğurt, yumurta ve un ile hazırlanan terbiyeyi çorbanın sıcak suyuyla yavaş yavaş ılıştırmalısınız. Bu işlem sırasında karışımı sürekli karıştırarak yoğurdun pıhtılaşmasını engellemek gerekir. Ayrıca, çorba pişerken mutlaka kısık ateşte kaynatılmalı ve ara ara karıştırılarak dibi tutmasının önüne geçilmelidir.

        Pirinçlerin tam anlamıyla yumuşadığından emin olun, çünkü sert pirinçler çorbanın lezzetini olumsuz etkileyebilir. Çorbanın üzerine ekleyeceğiniz tereyağlı sosu hazırlarken tereyağını yakmamaya dikkat edin; baharatlar yalnızca hafifçe kavrulmalıdır ki çorbanıza yanık bir tat geçmesin. Son olarak, tuz eklemek için çorbanın pişme işlemi tamamen bittikten sonra hareket edin; erken eklenen tuz yoğurdun kesilmesine neden olabilir. Bu püf noktalara dikkat ederek yoğurt çorbanızı pürüzsüz, lezzetli ve kusursuz bir kıvamda hazırlayabilirsiniz.

        Yoğurt çorbası, lezzetli ve hafif yapısı ile yanında pek çok farklı yemekle harika bir uyum yakalar. Özellikle yanında eklenen taze ve çıtır ekmek, çorbanın kremamsı dokusuyla mükemmel bir kontrast oluşturur. Salatalar da yoğurt çorbasının yanına oldukça yakışır; taze yeşillikler, domates, salatalık ve zeytinyağlı tariflerle hazırlanan salatalar, çorbanın hafifliğini dengeleyerek ferah bir öğün sunar.

        Ayrıca, ızgara etler veya tavuk, yoğurt çorbasının yanında protein açısından güçlü bir seçenek olabilir. Özellikle zeytinyağlı ve sebzeli yemekler, çorbanın asidik tadını dengeleyerek tat uyumu sağlar. Bazı yerel mutfaklarda, yoğurt çorbası yanında pilav ya da börek gibi hamur işleriyle de servis edilir, böylece öğün daha doyurucu hale gelir. Yoğurt çorbası, lezzetini tamamlayan pek çok yan yemekle zenginleştirilebilir ve sofranızı hem besleyici hem de doyurucu hale getirebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?