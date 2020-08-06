Yoğurt çorbası en çok yapılan yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir çorbadır. Genelde çocukların en sevdiği çorba diyebilirim. Kalsiyum kaynağı bu çorbanın tarifini verelim.

Yoğurt Çorbası Malzemeler:

750 gram yoğurt

8 bardak et suyu

50 gram margarin veya sıvıyağ

2 kahve fincanı un

Yeteri kadar tuz

1 çorba kaşığı kurutulmuş nane

Yoğurt Çorbası Yapılışı:

Yoğurt, yeteri kadar tuz bir tencereye konur.

Yoğurt bir kaşıkla çırpılırken, üzerine azar azar dökülerek et suyu katılır.

Bir başka tencereye yağ ve un konur, tahta bir kaşıkla hızlı hızlı karıştırılarak bir iki dakika kavrulur.

Daha sonra üzerine yoğurtlu karışım, yavaş yavaş dökülür.

İyice yedirdikten sonra ateş arttırılır ve çorba bir taşım kaynatılır.

Üzerine tereyağda kızdırdığımız nane katılarak, derin tabaklarda veya küçük kâselerde servis yapılır.

Afiyet olsun...

Püf Noktası: