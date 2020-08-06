Yoğurt çorbası en çok yapılan yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir çorbadır. Genelde çocukların en sevdiği çorba diyebilirim. Kalsiyum kaynağı bu çorbanın tarifini verelim.
Yoğurt Çorbası Malzemeler:
- 750 gram yoğurt
- 8 bardak et suyu
- 50 gram margarin veya sıvıyağ
- 2 kahve fincanı un
- Yeteri kadar tuz
- 1 çorba kaşığı kurutulmuş nane
Yoğurt Çorbası Yapılışı:
- Yoğurt, yeteri kadar tuz bir tencereye konur.
- Yoğurt bir kaşıkla çırpılırken, üzerine azar azar dökülerek et suyu katılır.
- Bir başka tencereye yağ ve un konur, tahta bir kaşıkla hızlı hızlı karıştırılarak bir iki dakika kavrulur.
- Daha sonra üzerine yoğurtlu karışım, yavaş yavaş dökülür.
- İyice yedirdikten sonra ateş arttırılır ve çorba bir taşım kaynatılır.
- Üzerine tereyağda kızdırdığımız nane katılarak, derin tabaklarda veya küçük kâselerde servis yapılır.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Çorba yapmaya başlarken ilk önce yoğurdu çırpın. Daha pürüzsüz bir kıvam alır.
- Yoğurtlu karışımı, çorbaya yavaş yavaş dökün. Devamlı karıştırın.
- Çorbanızın üzerine, tereyağda kavrulmuş nane katarsanız, daha lezzetli olur.
- Sıcakken içine kıtır ekmek de katılabilir.
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