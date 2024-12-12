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        Haberler Bilgi Yaşam Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi: Yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi: Yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Farklı bir tatlı arayışındaysanız ve yorucu bir hazırlıkla aranız iyi değilse, yoğurtlu irmik tatlısı yapmayı deneyebilirsiniz. Yoğurtlu irmik tatlısı, hem hafif yapısı hem de kolay yapımıyla son dönemlerin ses getiren tatlıları arasında. Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi: Yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:48
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        Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi
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        Misafirlere ne ikram edeceğim endişesi yaşayanların imdadına yetişen tatlılardan biri de yoğurtlu irmik tatlısıdır. Belli püf noktalara dikkat edilerek hazırlandığında, muazzam bir lezzetle sizi baş başa bırakacaktır. Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi nasıldır? Yoğurtlu irmik tatlısı malzemeleri nelerdir? Yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır? Yoğurtlu irmik tatlısı yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        Yoğurtlu İrmik Tatlısı Tarifi

        Ana malzemeleri yoğurt ve irmikten oluşan yoğurtlu irmik tatlısı, son yılların popülerleşen lezzetlerinden biridir. Özellikle tatlı ihtiyacını hızlı bir şekilde gidermek isteyenlerin imdadına yetişen bu tatlıyı elinizin altındaki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ağırlık hissi bırakmayan tatlıları tercih edenler için vazgeçilemez bir alternatiftir.

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        Hem gün içinde tüketebileceğiniz hem de özel günlerde yiyebileceğiniz çok yönlü bir tüketim imkânına sahiptir. Yoğurtlu irmik tatlısı şerbetli bir tatlı olsa da içeriğindeki şerbet detayı aklınızı karıştırmasın. Çünkü şerbetli tatlılara koyulan yoğurt, tatlının daha hafif bir tatlı olmasını sağlar. Yoğurtlu irmik tatlısını yaparken dikkat edilecek en önemli detay tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Bu detay, tatlınızın hem daha kolay kabarmasını hem de daha lezzetli olmasını sağlar. Yoğurtlu irmik tatlısının tarifinde irmik, süt, toz şeker, vanilin, yoğurt ve tereyağı yer almaktadır. Tercihen üzeri ceviz veya fındıkla süslenebilir.

        Yoğurtlu İrmik Tatlısı Malzemeleri

        Bir tatlının temelini katılan malzemelerin ölçekleri belirler. Tarifin püf noktası ölçeklerden geçmektedir. Tarifte yer alan ölçek, tadın üzerinde belirleyicidir. Tarifte yer alan şeker miktarından fazla şeker koymak, tatlıyı şekerli bir hale getirebilir. Aynı şekilde yoğurdu fazla koymak yoğurt ağırlıklı bir tatlı yememize sebep olabilir. Göz kararından sakınmalı, tarifte yazan ölçeklere uymalıyız. İşte, yoğurtlu irmik tatlısının malzemeleri:

        Tatlı için:

        • 1 su bardağı irmik
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 4 su bardağı süt
        • 1 paket vanilin
        • 1 yemek kaşığı tereyağı

        Üzeri için:

        • 2 su bardağı yoğurt
        • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
        • Ceviz veya fındık (iri çekilmiş, süsleme için)
        • Tarçın (isteğe bağlı)

        Yoğurtlu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

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        Özellikle yaz aylarında ağır şerbetli tatlılar yerine hafif tatlı alternatiflerine yöneliriz. Pratik hazırlanan, kolay malzemelerden elde edilen hafif tatlılar çoğu zaman tercih sebebi olmaktadır. Bu tatlılar arasında yoğurtlu irmik tatlısını da sayabiliriz. Özellikle çat kapı gelen misafirlerimize hazırlayabileceğimiz pratik bir tatlıdır. Dilerseniz farklı malzemelerle de bu tatlıyı zenginleştirebilirsiniz. İşte, aşama aşama yoğurtlu irmik tatlısının yapımı:

        İrmik Harcının Hazırlanması:

        • İrmiği bir tencereye koyarak kısık ateşte hafifçe kavurun. İrmiğin rengi hafifçe değişmeye ve aroması çıkmaya başladığında, toz şekeri ekleyin.
        • Ardından sütü yavaşça ekleyerek karıştırmaya devam edin. Sütün irmikle birleşmesi için sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.

        Kıvam Alma Aşaması:

        • Karışım kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edin. Koyulaşmasıyla birlikte vanilin ve tereyağı ekleyin. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırma işlemini sürdürün. Kıvam alana kadar yaklaşık 5-10 dakika daha pişirin.

        Soğutma Süreci:

        • Pişen irmik tatlınızı ocaktan alıp, bir borcama ya da tatlı kabına dökün. Bir süre oda sıcaklığında bekletin. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp en az 2-3 saat dinlendirin.

        Soğutma Süreci:

        • Buzdolabında dinlenen tatlınız tamamen soğuduktan sonra, üzerine yoğurdu yayın. Dilerseniz yoğurdun içine bal karıştırarak tatlınızın üzerine sürebilirsiniz.
        • Son olarak iri dövülmüş ceviz veya fındık serpiştirin. Tercihen tarçın da eklenebilir.

        Yoğurtlu İrmik Tatlısı Yapımı

        Yoğurtlu irmik tatlısı, adından anlaşılacağı üzere yoğurt ve irmik temelli bir tatlıdır. Yoğurt kısmı daha çok üzerine süren malzemeden oluşur. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen yoğurtla birleştiğinden dolayı hafif bir tatlı olarak ele alınabilir.

        Belirtilen ölçekte irmiği bir tencereye koyarak kısık ateşte kavurma işlemine başlayın. Renginin ve aromasının değişmesiyle kendini belli edecektir. Bu durumda toz şeker ekleyin. Daha sonra sütü ekleyerek karıştırma işlemine devam evin. Sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynama işlemi başladıktan sonra da pişirme işlemini sürdürün. Renginin koyulaşmasıyla vanilin ve tereyağını ekleyin. Tereyağını tamamen erimesi önemlidir. Eriyene kadar karıştın. Tam kıvamına gelene kadar 5-10 dakika daha pişirin. Daha sonra ocaktan alıp kâselere pay edin. Oda sıcaklığında bir süre beklettikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2-3 saat dinlendirin. Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra yoğurdu güzelce üstüne yayın. Farklı bir tat arayışındaysanız yoğurdu bal ile de karıştırabilirsiniz. Üzerine ceviz ve fındığın eklenmesiyle birlikte tatlınız yemek için hazır hale gelecektir.

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