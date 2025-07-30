YÖK atlas tercih robotu 2025: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır?
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek. Tercih süreci öncesinde, YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu gündemdeki yerini aldı. Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve başarı sıralaması gibi bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki, "YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır?" İşte 2025 YÖK atlas tercih robotu...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) maratonu tercih süreci ile devam ediyor. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercihleri 13 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Atlas Tercih Robotu, tercih sürecinde adaylara yol gösteren bir dijital platformdur. Peki, "YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, üniversite tercihi nasıl yapılır?" İşte detaylar...
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.
Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verİLmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.