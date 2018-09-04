Üniversite kayıtlarını sürdüren öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca destek olması için burs aramaya başladı. YÖK ise öğrencilere başarı bursu vereceği açıklamasında bulundu! YÖK başarı bursu başvuru şartları neler?

YÖK BAŞARI BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

YÖK BAŞARI BURSU ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Lisans öğrencilerine ilişkin başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi Rektörlükler aracılığıyla belirlenen tarihte YÖK'e gönderilir.

(2) Rektörlüklerce YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci ad/soy ad, program vs.) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere eğitim öğretim yılı başında ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

(3) Aktarılan söz konusu burs tutarı aylıklar halinde her ayın l’i ile 10’u arasında Bursiyere ödenir.

Burs tutarı: Burs tutarı 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katını; Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören Öğrenciler için ise iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir.

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