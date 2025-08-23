YÖK'ün hayata geçirdiği Veri Analizi Okulu ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla YÖK tarafından hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Eğitimler 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Okulda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin dünya çapında tanınan akademisyenleri tarafından, herkese açık ve ücretsiz yapay zeka eğitimi verilecek.

Kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandıracak Veri Analizi Okulu ile "veri analizi", "istatistik" ve "yapay zeka" alanlarında kuramsal bilgiyle uygulamalı beceriler birleştirilerek, Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlanması, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması hedefleniyor.

REKLAM

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacak Veri Analizi Okulu, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

ALTI MODÜLLÜ EĞİTİM İÇERİĞİ SUNULACAK

Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek ve temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beşeri bilimler, yapay zeka olmak üzere 6 ayrı modülden oluşacak.

Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan eğitim modüllerinde, teorik altyapıyı uygulamalı analizlerle birleştiren müfredat esas alınacak. Böylelikle katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak aynı zamanda bu bilgiyi analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi uygulamalar geliştirme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilecek. BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR ÖN KOŞUL BULUNMUYOR Katılımın tamamen ücretsiz olduğu ve başvuru için herhangi bir ön koşulun bulunmadığı program, farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açık olacak. REKLAM Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar, kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller, veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer, Veri Analiz Okulu'na başvurabilecek. BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME Başvurular, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan başvuru formu doldurularak 7 Eylül'e kadar çevrim içi yapılabilecek.