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YÖKDİL 2024 sınav tarihi belli oldu. Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenlerin araştırdığı tarih nihayet belli oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2024 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi...