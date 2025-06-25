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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL GEÇ BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ: ÖSYM ile 2025 YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        YÖKDİL geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) 27 Temmuz'da düzenlenecek. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran Çarşamba günü alınacak ve başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM AİS YÖKDİL geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 08:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:05
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        Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile akademik dil yeterliliği puanına ihtiyaç duyan adayların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, YÖKDİL geç başvuru gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) geç başvuruları 25 Haziran Çarşamba bugün alınacak. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte YÖKDİL geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

        ÖSYM sınav takvimine göre; 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da başladı ve saat 23.59'da sona erecek.

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        2025 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

        2025 YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda İSE sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

        Buna göre YÖKDİL geç başvuru ücreti 1200 TL olacak.

        Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

        YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

        2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

        Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.

        Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.

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        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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