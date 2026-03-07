2026 YÖKDİL/1 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda, adaylar 8 Mart 2026 tarihine kadar YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişebilecekler. Belgeler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak alınabiliyor. Bu kapsamda "YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gerekli belgeler neler?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...