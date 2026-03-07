Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL sınav saati: 2026 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı

        YÖKDİL sınav saati: 2026 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu için geri sayım sürüyor. YÖKDİL/1 sınavına katılacak adaylar, başvurularını 21–29 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adayların 8 Mart'a kadar sınav giriş belgelerini temin etmeleri gerekiyor. Peki, YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 13:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 YÖKDİL/1 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda, adaylar 8 Mart 2026 tarihine kadar YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişebilecekler. Belgeler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak alınabiliyor. Bu kapsamda "YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gerekli belgeler neler?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından 26 Şubat itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sınav girişi belgesini, 8 Mart tarihine kadar T.C. kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden alabilecek.

        ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YÖKDİL/1 SINAVI SAAT KAÇTA?

        2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart Pazar günü saat 10.15’te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

        4

        YÖKDİL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Adayların, YÖKDİL sınavına girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor.

        5

        YÖKDİL SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

        YÖKDİL sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!