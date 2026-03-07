YÖKDİL sınav saati: 2026 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu için geri sayım sürüyor. YÖKDİL/1 sınavına katılacak adaylar, başvurularını 21–29 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adayların 8 Mart'a kadar sınav giriş belgelerini temin etmeleri gerekiyor. Peki, YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
2026 YÖKDİL/1 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda, adaylar 8 Mart 2026 tarihine kadar YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişebilecekler. Belgeler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak alınabiliyor. Bu kapsamda "YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gerekli belgeler neler?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından 26 Şubat itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sınav girişi belgesini, 8 Mart tarihine kadar T.C. kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden alabilecek.
ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL/1 SINAVI SAAT KAÇTA?
2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart Pazar günü saat 10.15’te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.
YÖKDİL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların, YÖKDİL sınavına girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor.
YÖKDİL SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
YÖKDİL sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.