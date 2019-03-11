YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu 10 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 180 dakika süren sınavın ardından öğrenciler YÖKDİL sınavı soru ve cevaplarının yayınlanacağı günü de iple çekmeyi başladı.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

2019 YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. YÖKDİL sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacaktır.

YÖKDİL SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLACAK?

10 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevaplar sınav tarihinden yaklaşık 1-2 hafta içerisinde sisteme yüklenerek adayların erişimine açılacaktır. Konuyla ilgili detaylar geldikçe haberimizde de yer alacaktır.

YÖKDİL SINAVI NASILDI, KOLAY MI, ZOR MU?

YÖKDİL sınavına giren adayları, sınavın ardından duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı kullanıcılar YÖKDİL sınav sorularının kolay olduğunu, bazıları da zorlandığını dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları...

Yökdil Yds'den sonra o kadar kolay oldu ki benim için... Keşke Yds yerine Yökdil'e çalışsaymışım

YDS göre çok daha kolay olan Yökdil sınavı bu sefer YDS seviyesine çıkmış. Hep söylerim hep de söylemeye devam edeceğim, 95 ve 96’lılar olarak her şey bize vuruyor

tamamlamalar da referans ifadeleri takip etmek yetmedi close testler zordu kelimelerin şıklarının hepsini bilsen bile yerine koyunca anlam oturmadı anlam akışını bozanlardan bahsetmiyorum bile

Hani Yökdil YDS’den daha kolaydı!? Yalanınız batsın.

ilk defa #yökdil'e (fen bilimleri/ingilizce) girdim. öncesinde hazırlık yapmadım. daha önce yds'ye girmiş ve 40 puan almıştım. aralarında pekte fark olduğunu düşünmüyorum. zaten ikisinin de ingilizce dil seviyesini ölçtüğü söylenemez. varsa sorunuz alayım.