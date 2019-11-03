YÖKDİL sınavı bugün uygulanacak. Adaylar YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Sınav giriş belgesini kaybedenler ya da almayanlar YÖKDİL sınav giriş belgelerini aşağıdaki linkten sorgulayabilirler.

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacaktır.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YÖKDİL SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 3 Kasım 2019, Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek. Saat 13.15'te sınav bitecektir.

Bu sınavda; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacaktır.

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.