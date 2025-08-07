Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile YÖKDİL/2 sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

        YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        27 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2025-YÖKDİL/2 sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Akademik kariyer planlayan on binlerce adayın katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonrası ÖSYM, sınavın soru ve cevaplarını erişime açtı. Şimdi ise sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 20:11 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:11
        1

        Binlerce adayın ter döktüğü 2025-YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz’da tamamlandı. Sınav sonrası ÖSYM, soru ve cevap anahtarını yayımlarken, gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

        2

        YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

        4

        YÖKDİL TAKVİMİ 2025

        YÖKDİL/2

        Sınav Tarihi:

        27.07.2025

        Sonuç Tarihi:

        15.08.2025

