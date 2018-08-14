Yokohama FM - Nagoya karşılaşma önü

Japonya J1 Lig maçında Yokohama FM ile Nagoya, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. Yokohama FM 23 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Nagoya 19 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Yokohama FM, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nagoya, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 521 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yokohama FM kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Nagoya sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Yokohama FM önceki hafta Urawa mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Nagoya ise Shonan Bellmare karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Yokohama FM, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 19 gol yedi.

Nagoya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nagoya, 10 gol atarken 23 gol yedi.

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