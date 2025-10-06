Habertürk
        Yol açarken uçuruma yuvarlandı!

        Yol açarken uçuruma yuvarlandı!

        Hatay'da yol açma çalışması sırasında facia yaşandı. Bölgede yol açan bir iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:12
        Yol açarken uçuruma yuvarlandı!
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman (28), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Çökek Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede yol açan Yusuf Yalman’ın kullandığı iş makinesi, toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yalman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Yusuf Yalman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

