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        Yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

        Bolu'da yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada ağır yaralanan Hüryet Kırtağ, hastanede hayatını kaybetti. Diğer 19 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 13:21
        Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 19 yaralı
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        Bolu'da, TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada yaralanan yolcu Hüryet Kırtağ (61), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi.

        Ankara istikametine giden Fatih Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre, aniden şerit değiştiren Deniz S. yönetimindeki TIR'a çarptı.

        Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. İhbarla gelen ekipler, yaralıları hastanelere kaldırdı. Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolculardan Hüryet Kırtağ, kurtarılamadı. Kırtağ'ın cenazesi, memleketi Kars'ta defnedilecek.

        Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

        Öte yandan TIR şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

        #Bolu Haberleri
        #yolcu otobüsü
        #trafik kazası
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