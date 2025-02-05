Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 32 yaralı!

Antalya'da kaza, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki yolcu otobüsü girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı.

DHA'daki habere göre bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı. Kazada otobüste bulunan 33 kişi yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

YARALILARDAN 10'UNUN DURUMU AĞIR

50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Selahattin Çokuçkun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise Alanya ve Gazipaşa'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.