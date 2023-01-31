Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

Gemilerde her yolcu için can simidi, askeri uçaklarda da acil durum için paraşüt bulundurulur ancak yolcu uçaklarında bulunmuyor. Her yolcu için ayrı olmak üzere oksijen maskeleri bulunurken neden paraşüt bulundurulmuyor?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Aksiyon ya da gerilim filmlerinde acil durumlarda paraşütle atlama sahnelerini defalarca kez izledik. Aklımızda böyle durumlarda sanki herkesin paraşütle atlayabileceği algısı oluşabilir ancak durum pek de öyle değil. Tam da bu noktada 'olası acil durumlarda paraşütle atlamayıp nasıl kurtulacağız?' diye düşünüyor olabilirsiniz. Ne yazık ki uçaktan paraşütle atlamak göründüğü kadar basit değil.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Bunun nedeni ise paraşütle atlamanın ciddi bir eğitim gerektirmesinden kaynaklanıyor. En temel atlayış türü, tandem 'skydiving'te bile atlamadan önce en az yarım saatlik temel eğitim alınması ve talimatlara harfiyen hakim olunması gerekir. Üstelik bu atlayış bir uzman eşliğinde gerçekleştirilir. Havada paraşütle ilgili yapılması gerekenlerin çoğunu, uzman paraşütçü gerçekleştirir.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    3.000 metre ve daha yüksek irtifadan yapılan atlayışlar ise en riskli olanıdır. Bu atlayışın başarı ile gerçekleştirilebilmesi için saatlerce süren uygulamalı eğitim gerekir.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Paraşütle atlama ile bilinmesi gereken en önemli şey, tamamen normal koşullar altında gerçekleşmesi gerektiğidir. Atlayıştan önceden paraşütçü, uçaktan ne zaman atlayacağını kesin olarak bilmelidir. Oysa uçaktaki yolcular, birkaç dakika içinde atlama yapmak zorunda kalabileceklerini önceden asla bilemezler.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Ticari bir yolcu uçağında hayatlarında hiç paraşüt kullanmamış insanların, bir veya iki dakika içinde doğru bir şeklide atlamaya hazır hale gelecek işleri yapmaları gerekir ki bir de bunu acil durum maskeleri ile yapmak zorundadırlar.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    En riskli olanlar da dahil olmak üzere planlı hava atlayışları, yerden en fazla 4.500-4.800 yüksekten yapılır. Oysa yolcu uçakları çok daha yüksekten uçuş gerçekleştirir. Bu nedenle atlamadan önce uçağın atlayış yapılacak irtifaya kadar alçalmasını beklemek zorundadırlar. Ancak uçağın bulunduğu yükseklikte solunabilecek hava yoktur. Bu nedenle uygun irtifaya gelene kadar bekleyebilmek için oksijen tüpü gerekir. Sonuç olarak aşırı stres altında ortaya çıkacak kafa karışıklığını hesaba katacak olursak bunun mümkün olmayacağı kesindir.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Atlayışa uygun askeri uçaklar, çoğunlukla yolcu uçakları kadar hızlı ve büyük değildir. Büyük askeri uçaklarda ise paraşütçüyü uçağın gövdesinden uzaklaştıracak atlama rampası kullanılır. Üstelik ticari uçakların kanatları ve kuyruğu paraşütle atlamaya uygun değildir. Kanatlar ve kuyruk ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Çoğu uçak kazası iniş ve kalkış sırasında meydana gelir. İstatiksel veriler dikkate alındığında kazaların çoğunun paraşütle atlamayı mümkün kılacak yükseklikte gerçekleşmez.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Tüm bunlara ek olarak uçaklara yolcu sayısı kadar paraşüt eklenmesi uçağın yükünü artıracağı için de paraşüt bulundurulmaz.

    Ortalama bir paraşüt, ekonomi sınıfı koltuktan daha fazla yer tutar. Üstelik daha ağırdır. Doğal olarak bu maliyet artışı, uçak biletlerine yansır.

    Diğer bir neden ise uçakta paraşüt olsa bile havada giden bir uçağın kapısı kapalıyken açmaya çalışmak neredeyse imkansızdır. Basınç nedeniyle kapanan kapı açılmayacağı için paraşütle atlayamazsınız.

    Sonuç olarak, yolcu uçaklarına paraşüt koymak hem pratik hem de ekonomik olarak uygun değildir.
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    D Waterton, Wigan, Lancs:

    "Bir yolcu uçağı düştüğünde paraşütün işe yarama olasılığı ÇOK AZDIR. Bir uçak dolusu aktif askeri paraşütçü bile çıkmak için birkaç dakika makul derecede sabit bir uçuş alır. Paraşütle atlama cesaret, beceri ve güç gerektirir. Kişi kendini 150 mph'lik bir akıma zorlamalı, açılırken paraşüte takılmayı durduran bir duruş sergilemeli, arkadaşlarından uzak durmalı ve güvenli bir şekilde inmelidir. Tipik bir yolcu grubu acil bir durumda ilk inişlerini yapmaya kalkarsa, kazazede listesinin ne olacağını düşünmek tüylerimi ürpertiyor. Bir Boeing'deki ortalama bir erkek, kadın veya çocuğun, uçağa binerken hayatta kalma şansı daha yüksektir."
  • Yolcu uçaklarında neden paraşüt bulundurulmuyor? Bu bir güvenlik açığı mı?

    Phil Edwards, (İngiliz Paraşüt Derneği üyesi), Crewe, Cheshire:

    "Paraşütü takmak birkaç dakika sürdüğünden, yolcuların uçuş boyunca paraşüt takmaları gerekir - özellikle uzun mesafeli yolculuklarda rahatsız edici ve pratik değildir. Bir kanopinin kazara açılması, özellikle yolcu hala koltuğunda bağlıyken açık bir kapıdan dışarı sürüklenirse uçağın dengesi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Düşen bir uçağın G kuvvetleri muazzamdır. Bir uçağın yaklaşık 70 mil/sa hıza yavaşlaması gerekir, aksi takdirde bir atlama teli kuyruk düzleminin etrafına sarılabilir. Ayrıca, emniyet kemeri, zeminde acil bir durumda kullanılırsa pnömatik kaçış oluklarına zarar verebilir veya engelleyebilir."

    Kaynak: theguardian

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.