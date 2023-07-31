Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yolculuğunuz kabusa dönmesin! Seyahat ederken bu yiyecekleri tüketmeyin!

        Yolculuğunuz kabusa dönmesin! Seyahat ederken bu yiyeceklerden uzak durun!

        Uzmanlar, turist ishali ile gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşılmaması için seyahat ederken tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler hakkında uyardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Seyahat ederken yeni lezzetleri keşfetmek en güzel aktivitelerden birisidir. Ancak tatilinizin bir kabusa dönüşmemesi için uzmanlar seyahat sırasında tüketilmemesi gereken yiyecek ve içececekler hakkında uyarıda bulunuyor.

        2

        YÜZDE 30 İLA 70'İNDE GÖRÜLÜYOR

        Yapılan araştırmalara göre dünya genelindeki gezginlerin yüzde 30 ila 70'i yurt dışı seyahatlerinde turist ishali adı verilen sağlık sorunu ile karşılaşıyor. Turist ishali veya gezgin ishali olarak adlandırılan rahatsızlık E.coli bakterisinin neden olduğu bir hastalık. Bireyler genellikle ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateş gibi şikayetler yaşayabiliyor.

        3

        STANDARTLARIN DIŞINA ÇIKILIYOR

        Turist ishalinin birinci nedeni ise hijyenik olmayan yiyecek ve içecekler olduğu belirtiliyor. İnsanlar yurt dışı seyahatlerinde alışık oldukları standartların dışına çıktıları için hastalıklara daha açık hale gelebiliyorlar.

        Ülkelerin kendilerine göre uyguladıkları hijyen standartları, kültür yapısı ve içme sularının kalitesi gibi gündelik nedenler seyahatlerde turist ishalinin görülmesine neden olabiliyor.

        4

        ASYA, ORTA DOĞU, AFRİKA VE GÜNEY AMERİKA EN RİSKLİ BÖLGELER

        Uzmanlara göre turist ishaline yakanlanma oranı en yüksek olan bölgeler Asya, Orta Doğu, Afrika, Orta ve Güney Amerika. Turist ishaline yakalanmamak için seyahat boyu hijyen standartlarına dikkat etmeniz gerekiyor.

        5

        EL HİJYENİ EN ÖNEMLİ ETKEN

        Özellikle el yolu ile bulaşan bu hastalıkta ellerinizi sabunla sık sık yıkamanız tavsiye edliyor. Ayrıca temizliğinden emin olmadığınız yerlerden de kaçınmanız önemli. Uzmanlar tüm bunlarla beraber yurt dışı seyahatlerinde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler olduğunu da söylüyor.

        6

        1. ÇİĞ ET VE BALIK

        Uzmanlara göre çiğ et ve balık en hassas gıda ürünlerinden birisi. Ürünün nereden nasıl geldiği ve hangi koşullarda saklandığı bilinmeyeceği için uzak durulması tavsiye ediliyor.

        7

        2. TAZE MEYVE VE SEBZELER

        Yeni keşfetmeye başladığınız bir ülkede meyveleri denemek son derece cazip gelebilir. Ancak bu yiyecekleri tüketmeden önce bir daha düşünmek isteyebilirsiniz. Uzmanlara göre taze meyve ve sebzeler turist ishali dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor.

        8

        3. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

        Seyahatlerinizde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini tüketmekten kaçının. İçerisinde listeria, salmonella veya E.coli gibi bakteriler barındırması muhtemeldir.

        9

        4. MUSLUK SUYU

        Yabancı bir ülkeye gittiğinizde musluk suyundan uzak durun. Özellikle Asya, Afrika veya Orta Doğu gibi ülkelerde musluk suyu içilebiliyor olsa bile bünyeniz alışık olmadığı için reaksiyon verebilir.

        10

        5. SOKAK YEMEKLERİ

        Ülkenin sokak yemeklerinden denemek isterseniz hijyeninden emin olduğunuz yerleri öğrenerek deneyin.

        Kaynak: Huffpost

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Mert Müldür F.Bahçe'de! İşte geliş saati
        Mert Müldür F.Bahçe'de! İşte geliş saati
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…