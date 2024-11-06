Yolda gördüğü husumetlisini cipiyle ezdi
Bursa'da, bir sürücü, yolda yürürken gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı. Cipin çarptığı adam yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 06.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:38
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Santralgaraj Mahallesi'nde 1 Kasım saat 19.00 sıralarında, bir sürücü yolda yürürken gördüğü husumetlisinin üzerine cipini sürdü.
Husumetlisini çarparak yaralayan cip sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücünün husumetlisine çarptığı ve kaçtığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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