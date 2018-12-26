Antalya- Afyonkarahisar ve Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunda etkili kar ve tipi dolayısıyla yolda kalan vatandaşlara Sandıklı Belediye ekipleri sıcak çorba ikram etti. AA'nın haberine göre; ilçede konaklamak isteyen vatandaşlar için de Hüdai Kaplıcalarında bulunan boş apart dairelerden yer verildi.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde kara yolları ekipleri tarafından küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sandıklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından da kepçelerle yol açma çalışmaları yapılan ilçede kalan ağır tonajlı kamyon ve tır sürücüleri Sandıklı Zabıta ekiplerince yapılan anonsla Sandıklı Otogar kavşağına kurulan ikram çadırına davet edildi.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, şunları söyledi:

"Sandıklı Belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlarımız için çorba ikramı yapıyoruz. Malumunuz Afyonkarahisar-Antalya yolu trafiğe kapalı. Otogar kavşağındayız. Tırlar, kamyonlar ve diğer araçlar yol kapalı olduğu için gidemiyor. Burada kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyoruz. Ayrıca konaklama ihtiyacı olanları da bünyemizde bulunan Hüdai İşletme Müdürlüğümüze gönderiyoruz. Konaklama ihtiyaçlarını da bu şekilde gideriyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kış gününde biz yol açılıncaya kadar sabaha kadar burada olacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ