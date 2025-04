'Yoldan Çıkan Oyun' Üsküdar'da

YENİLMEZ (16+ Yaş)

Ekonomik kriz sebebiyle Londra’da yaşamaları imkânsız hale gelen Oliver ve Emily çifti, Londra’dan İngiltere’nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınırlar ve burada “gerçek” insanlarla tanışmaya karar verirler. Taşralı komşuları Alan ve Dawn’ı evlerine davet ederler. Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyundaGizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

OSCAR

Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Aslı Şahin, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor. Oyun, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

MAN’S TEARDROP (Konuk Oyun-Yugoslav Drama Tiyatrosu)

The Tears of Men, dört tek perdelik oyundan (Bir Şaka, Bir Evlilik Teklifi, Ayı ve Tatiana Repina) ve Anton Pavlovich Çehov'un Yolda adlı kısa öyküsünden alınan motiflere dayanan bir kolaj parçası için bir çalışma başlığıdır. Bu tiyatro oyunundaki karakterler aşk acısı çekmişlerdir, zamanda kaybolmuşlardır ve kıyamet fırtınası sırasında bir tavernada mahsur kalmışlardır. Bu şekilde birlikte zaman geçirmeye zorlanmak çatışmayı, kasvetli anıları teşvik eder ve metin yazarın ironik tonuyla doludur. Seçilen parçalardaki ortak payda, erkek karakterlerin çöküşüdür ve bu gözyaşları, bugün bile erkeklerde uygunsuz bir zayıflığın işareti olarak görülür ve damgalanır ve sert bir üst dudak tutmaya zorlanırlar. Çehov, her birinde gizlenen duygusal ve varoluşsal derinliklerin çok farkında olmasına rağmen bu parçaları vodvil olarak tanımladı. Komedi unsurları, bir yandan sıradan ve sıradan olanın doğal bir sonucudur, ancak aynı zamanda ilericidir ve Çehov'un erkek şovenizminin ve toplumsal bir düzen olarak ataerkilliğin sıradanlığı ve dar görüşlülüğü üzerine yaptığı modern bir yorum olarak kalır. Fırtınanın kendisi, modern zamanlarımızın kaosu, karmaşası ve savaşları için bir metafordur ve gözyaşları geri tutulduğunda ve gurur ve utanç günlük düzen haline geldiğinde, erkeklerde bir "zayıflık" gösterisinden kaçınmak için sonunda ve kaçınılmaz olarak yüzeye çıkacak her şeyi temsil eder.Anton Çehov’un yazdığı, Aleksandar Popovski’nin yönettiği oyunda Vojin Cetkovic, Sanja Markovic, Nenad Jezdic, Miodrag Dragicevic, Zoran Cvijanovic, Milena Zivanovic, Milos Samolov, Teodora Dragicevic, Teodor Vincic rol alıyor. Oyun, 29 Nisan 2025 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.Oyunların biletleri, gişelerden, biletinial.com'dan temin edilebilir.