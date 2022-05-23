Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir, nerede çekildi? Yolun Açık Olsun oyuncuları kimler?

Dünyaca ünlü dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi Yolun Açık Olsun, bugün gösterime girdi. Başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir, nerede çekildi? Yolun Açık Olsun oyuncuları kimler?

Merakla beklenen Yolun Açık Olsun filmi gün itibariyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Konusu Dalyan'da geçen filmin çekimleri de Muğla'nın çeşitli ilçelerinde ve Dalyan'da gerçekleştirildi. İşte Yolun Açık Olsun filminin konusu ve oyuncuları...

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ile Dalyan'a doğru yola çıkar. Tek dileği, Kerim'i büyük aşkı Elif'e kavuşturmaktır. Ancak bu yolculuk geçmişle hesaplaşmasına yol açar.

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİ OYUNCULARI

Engin Akyürek (Yüzbaşı Salih)

Tolga Sarıtaş (Asteğmen Kerim)

İlker Kızmaz

Belfu Benian

Alpay Kemal Atalan

Ergun Kuyucu

Ebru Nil Aydın

Özlem Çakar Yalçınkaya

Gökhan Soylu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mandra Filozofu filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Mandra Filozofu nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?
TELEVİZYON Mandıra Filozofu filminin konusu ne?
Survivor'da korkutan sakatlık! Survivor Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?
TELEVİZYON Survivor'da korkutan sakatlık!
Yenilmez 4 filminin konusu ne ve oyuncuları kim? Boyka: Undisputed IV ne zaman vizyona girdi?
TELEVİZYON Yenilmez 4 filminin konusu ne?
Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz final bölümü ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Sadakatsiz final bölümü ne zaman?
'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı 
TELEVİZYON 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı ...
Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? TRT 1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı final tarihi ne zaman?
TV yayın akışı 23 Mayıs: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV yayın akışı
TELEVİZYON TV yayın akışı 23 Mayıs Pazartesi!
Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun ölecek mi, Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu? Tarihte Akça Hatun kimdir, kaç çocuğu var, nasıl ve ne zaman öldü?
TELEVİZYON Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun ölecek mi?
ŞOK! Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? 22 Mayıs Survivor'dan kim elendi ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
TELEVİZYON Survivor eleme adayı belli oldu!
Üç Kuruş final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Üç Kuruş final bu akşam mı, son bölüm ne zaman ve hangi gün yayınlanacak? Üç Kuruş ne zaman, saat kaçta?
TELEVİZYON Üç Kuruş final mi yapıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.