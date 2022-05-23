"Ben her şeyi aşk ile yaparım"

Merakla beklenen Yolun Açık Olsun filmi gün itibariyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Konusu Dalyan'da geçen filmin çekimleri de Muğla'nın çeşitli ilçelerinde ve Dalyan'da gerçekleştirildi. İşte Yolun Açık Olsun filminin konusu ve oyuncuları...

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ile Dalyan'a doğru yola çıkar. Tek dileği, Kerim'i büyük aşkı Elif'e kavuşturmaktır. Ancak bu yolculuk geçmişle hesaplaşmasına yol açar.

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİ OYUNCULARI

Engin Akyürek (Yüzbaşı Salih)

Tolga Sarıtaş (Asteğmen Kerim)

İlker Kızmaz

Belfu Benian

Alpay Kemal Atalan

Ergun Kuyucu

Ebru Nil Aydın

Özlem Çakar Yalçınkaya

Gökhan Soylu