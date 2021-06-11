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Trabzon'da Yomra İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, silahlı saldırıya uğradı. Başkan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Sabah saatlerinde belediye binası önünde aracından inen Başkan Bıyık’a, kapüşonlu olduğu belirlenen bir kişi silahlı saldırıda bulundu.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA YAKALANDI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda bulunan H.A. yakalandı. Polis, Yomra'da bir köy yolunda saklandığı araç içerisinde yakaladığı H.A'nın olayda kullandığı silahı yakaladı. Saldırganı azmettirdiği iddia edilen T.K.'da sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2021

Bakan Soylu Twitter hesabından, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.